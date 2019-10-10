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Adliyeye götürülen şahıs polis aracından kaçıp ormana saklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldüğü sırada polis aracından kaçan bir şahıs Sultanbeyli’de ormanlık alana kaçtı.

Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldüğü sırada polis aracından kaçan bir şahıs Sultanbeyli’de ormanlık alana kaçtı. Polis, şahsı bulmak için bölgeyi abluka altına alırken arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, biri yabancı uyruklu iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Pendik Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirildi. Şahsı buraya teslim eden polis, araçtaki diğer şahsı da Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına teslim etmek üzere yola koyuldu. Araçtaki şahıs bu sırada bir yolunu bularak polis aracından dışarı atlayıp kaçmaya başladı. Şahıs Sultanbeyli’de ormanlık alana kaçarken polis de şahsın peşine takıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şahsı aramayı sürdürüyor. Arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan katıldı.

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