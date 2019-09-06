HABER

Adliyeye özür dileyerek girdi, tutuklanarak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 120 polisin katılımıyla drone destekli olarak 13 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden 5’i tutuklandı.

Adliyeye özür dileyerek girdi, tutuklanarak çıktı

Eskişehir’de 120 polisin katılımıyla drone destekli olarak 13 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye getirildikleri esnada kapıda ağlayan annesinden özür dileyen Z.C. isimli kadın da ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik önceki günlerde eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi. Haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapma suçundan işlem yapılan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada çıkarıldıkları mahkemece 10 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ayrıca 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra savcılıktan serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde adliyeye getirildiği sırada, annesinin “Yaktınız beni yaktınız” şeklinde feryat etmesi üzerine “Özür dilerim anne” diye karşılık veren Z.C. (22) isimli zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Bingöl ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltıBingöl ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındıOkul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.