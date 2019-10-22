Adliyeye sevk edilen 30 emlak dolandırıcısı tutuklandı

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran 30 şebeke üyesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9’u kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120’den fazla vatandaşı 150 milyon TL’nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. 35 şüpheliden 30’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

