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  4. Adliyeye sevk edilirken söyledikleri şaşırttı: Artık emekliliğe çekileceğim

Adliyeye sevk edilirken söyledikleri şaşırttı: Artık emekliliğe çekileceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Mersin’de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. A.K., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. Artık emekliliğe çekileceğim" dedi.

Kentte market işleten H.Ü.'nün işyerine geçen hafta gelen A.K., alışveriş yaptıktan sonra 100 TL çıkarıp, ödemeyi gerçekleştirmiş gibi yaparak para üzeri aldı. H.Ü., bir süre sonra A.K.'nin ödeme yapmadan para üzerini aldığını fark edince Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği'ne müracaat edip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine markete gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yandol ekipleri, market sahibinin şikayeti ile 'tırnakçılık' yapan ve 14 ayrı suç kaydı olan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'AYDA 4-5 BİN GELİR SAĞLIYORUM'

A.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülürken, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliliğe çekileceğim" dedi.
A.K., çıkarıldığı mahkemede ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(DHA)

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tırnakçı Mersin adliye emekli

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