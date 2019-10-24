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Adliyeye sevk edilen uyuşturucu zanlısı, "Pişmanız bir daha içmeyeceğiz"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi.

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, zanlılardan birisi, "Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişilik uyuşturucu çetesinin kapıları koç başları ile kırılarak evleri didik didik arandı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 326 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 16 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için hazırlanmış düzenek ve malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edilirken kalan 6 kişinin soruşturması sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, basın mensuplarının pişman mısınız sorusuna," Çek babam çek, Allah çektirmesin, uyuşturucu içiyoruz, pişmanız bir daha içmeyeceğiz" dedi.

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