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Adliyeye sevk edilirken böyle bağırdı: Galatasaray şampiyon olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet müdürlüğünden çıkarılırken, "Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah'ın izniyle" dedi.

Adliyeye sevk edilirken böyle bağırdı: Galatasaray şampiyon olur

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bir şüpheli, emniyetten çıkışı sırasında, "Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah'ın izniyle" dedi. Polis ekiplerinin şebeke lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

HUMMER CİPTE KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. P

olis şüphelilerin İstanbul'da Şişli ve Beylikdüzü'nde, Muğla merkez ve Bodrum'da yasa dışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını ileri sürmüştü.

Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarallar çete operasyon Galatasaray

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