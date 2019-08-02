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Adliyeye tabancayla girmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, tabancayla adliyeye girmek isteyen R.T., polis tarafından yakalandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, tabancayla adliyeye girmek isteyen R.T., polis tarafından yakalandı. R.T. ile onu araçta bekleyen Ş.T. ve E.D. gözaltına alındı.
Olay, Yeni Mahalle'deki Keşan Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliye binasına girmek isteyen R.T.'nin çantasını X-Ray cihazında kontrolden geçiren polis, içerisinde tabanca olduğunu gördü. Paniğe kapılan R.T., çantayı alarak adliye önündeki araca bindi. Polis, bu sırada R.T. ile kendisini araçta bekleyen Ş.T. ve E.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Çantayı tekrar X-Ray cihazından geçiren polis, silaha rastlayamadı. R.T.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına sakladığı 7.65 mm çapında tabanca ve 7 mermi ele geçirdi. Silaha ve mermilere el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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