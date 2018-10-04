Adnan Albayrak'a yeni görev

İSTANBUL (AA) - Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Dünya Diplomatlar Birliğinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Albayrak'ın Dünya Diplomatlar Birliğinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla düzenlenen toplantı, Dünya Diplomatlar Birliği Başkanı Avrupa Birliği Parlamento Üyesi Prof. Günther Meinel'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Adnan Albayrak, burada yaptığı konuşmada özellikle Almanya ile olan dostluklarının diplomatik depremlerden etkilenmeyecek kadar sağlam bir temele sahip olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlamış olduklarını aktararak, "Almanya bizim ticaret ortağımızdır, ortaklar arasında fikir ayrılıkları olabilir ama bu ortaklığın istikrarını etkilemez. İlişkilerimizde normalleşme sürecine girdik diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Albayrak, bugüne dek Türkiye'ye yatırım yapanların kazandığını ve bundan sonra da kazanmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bundan sonra atılacak karşılıklı her adımda bağımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu vesile ile önümüzdeki ay içerisinde Albayraklar Savunma tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek Wattozz silahımızın dünya lansmanından sonra Almanyada da ikinci bir tanıtım organizasyonu yapmaya karar verdik. İnşallah ülkemiz için hayırlı, uğurlu olur. Wattozz silahının dünya emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanması ile dünyada ateşli silah kullanımı azalacak, ölüm ve yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçilecek."
Konuşmaların ardından Günther Meinel, Adnan Albayrak'a Dünya Diplomatlar Birliğinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Başkan Yardımcılığı belgelerini takdim etti.
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