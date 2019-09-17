Adnan Hoca ve Müritleri Silivri’de Hakim Karşısında

Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen ve silahlı suç örgütü olmakla suçlanan grubn yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 171’i tutuklu 226 sanıklı davanın ilk duruşması, Silivri Kapalı Cezaevi’nin de bulunduğu yerleşkede yapıldı. 3 bin 908 sayfalık iddianamede “Siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek”, “cinsel istismar”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “dolandırıcılık”, “tehdit”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” gibi 24 suçtan 870 yıl hapsi istenen örgüt lideri Adnan Oktar, ilk celsede iddiaları reddetti. “Bunlar İngiliz derin devletinin oyunu, tutuklandığım gece dolar 3,70’ten 5’lere çıkarıldı” Tutuklanması ve yargılanmasının İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu söyleyen Oktar, terör örgütü kurmadığını ifade etti. Oktar, “İddiaların boş olduğunu tüm Türkiye biliyor. İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye’ye karşı oynadığı oyun var. Benim arkadaşlarımın hepsi aklı başında insanlar. Biz çıldırdık mı hepsi uydurma. Deliller var ama bunların hiçbiri itibar edilecek deliller değil. Çıldırdık mı, oturup terör örgütü kuracağız. Tüm bölgeyi Hristiyanlıkla kaplamayı düşünüyorlar. Bu oyunun etkili önleyicisi olarak beni gördükleri için beni hedef aldılar. Biz Allah rızası için çalışan, yaşayan Müslüman arkadaş grubuyuz. Tutuklandığım gece dolar 3,70’lerden 5’lere çıkarıldı ” dedi.

“Tayyip Bey evimize geldi, FETÖ’cüleri övdüysem on misli yerdim” Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce kendi evine geldiğini, birlikte yat gezisi yaptıklarını dile getiren Adnan Oktar, Fethullah Gülen hareketi ile taban tabana zıt görüşlerde olduğunu ifade etti. Oktar, “Tayyip Bey bizim evimize gelirdi. Tayyip Bey beni yakından tanır, beni sever. Tayyip Bey evimize gelirdi, yemek yerdik, yatımızda da gezdirdik. Dünürü Sadık Albayrak da gelip giderdi. Yerli ve milli bir insanım. Milliyetçi bir insanım. Bu oyunu Türkiye'de yutacak kimse yok. Uydurma deliller var. DEAŞ, Taliban, FETÖ gibi örgütlere karşı çok aktif olduğum için beni yok etmeye çalıştılar. Türkiye'de İslam'ı kazımak istiyorlar. Fethullah Gülen kafa olarak tamamen zıt. Yaptığı şey çılgınlık. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılıyor. Kendini kainat imamı olarak tanımlıyor. Ben niye bunun peşinden gideyim. FETÖ’cüler sürekli hakkımızda dava açılıyordu. Başımıza bin bir türlü bela açmaya çalışan tehlikeli bir yapılanma. Fethullah Gülenciler aslında benden nefret ediyorlardı. Belalarından korunmak için övdüysem de 10 misli yerdim” diye konuştu.

Taciz iddialarını reddetti İddiaların aksine hiçbir zaman kendisini “mehdi” olarak görmediğini vurgulayan Adnan Oktar, 2018 yılında verdiği aleyhte ifadede 13 yaşında cinsel tacize uğradığını söyleyen Serra M.’nin gerçekleri çarpıttığını iddia etti. Oktar, “Ben henüz on, on iki yaşındaki kızı niye kucağıma alayım? Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum, neden böyle bir şey yapayım. Bu Serra M. beni çok seviyor, ben de onu çok severim. Çok tatlı bir çocuk. Annesi kızının benle yalnız görüşmek istediğini söyledi. Bana oyun oynayacaklarını anladığım için o kızla yalnız görüşmedim. Ondan dolayı annesine yanında durmasını söyledim. Yıllar sonra iftira atılıyor” diye konuştu “İstedikleri kadar inkar etsinler, dosyalar ve yazılı belgeler konuşur” 1999 yılında Adnan Oktar grubuna operasyon yapan ve Adnan Oktar’ın tutuklanmasına yol açtığı için uzun yıllar bu grubun açtığı davalarla uğraşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü olan Adil Serdar Saçan da iddianamede bir numaralı müşteki.

Duruşma sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Saçan, “Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama hep ‘İngiliz devleti onu aldırmış, onu aldırınca dolar yükselmiş, mübarek bir insanmış. İslam onların omuzunda yükseliyormuş' gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili ‘Ben niye öyle yapayım ki, niye böyle yapayım ki?’ diyor. İngiliz derin devleti yapmış operasyonu. İngilizler demek Türkiye’de operasyon yapmaya başlamış Türkiye’de. FETÖ’yü övmüş ifadesinde. Hakim soruyor. ’Kızdırmak için öyle söyledim’ diyor. Onun ne dediğini okuyor hakim. ’Ben öyle dediğim için onlar bana daha çok kızıyorlardı’ diyor. Ben FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ben şikayetçiyim o konuda. Ergenekon davasına müdahale ettiler. Dosya var ortada. Bunlardan firarda olan birisi geldi benim aleyhime Ergenekon’da tanıklık yaptı ortada bir şey yokken. İstedikleri kadar inkar etsinler. Dosyalar konuşur, yazılı belgeler konuşur” dedi. Ürer: “Mehdi değilim, Oktar’ı mehdi olarak kabul etmiyorum”