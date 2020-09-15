Adnan Menderes'in 65 yıl önce çekilen fotoğrafı! İlk kez göreceksiniz

Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 65 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 1955 yılında şehri ziyareti sırasında çektiği ve iş yerinde sergilediği fotoğraf ilgi çekiyor. Menderes'in Keşan'ı ziyareti sırasında çektiği ve o dönem iş yerinin vitrininde sergilediği yaklaşık 60 fotoğrafın 1960 darbesinin ardından asker tarafından kaldırttırılarak, negatifleriyle birlikte imha ettirildiğini ifade eden Saatçioğlu, saklayarak muhafaza ettiği tek bir fotoğrafın günümüze ulaştığını söyledi.

'BU FOTOĞRAF O GÜNDEN KALAN TEK KARE'

Orhan Saatçioğlu, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in 1955 yılında Keşan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Merhum Adnan Menderes, 1955 yılında Keşan'da güzel bir törenle karşılandı. Kendisi burada oldukça ilgi ve alaka gördü. Biz de fotoğrafhane olarak Keşan'a geldiğinde onun birçok fotoğrafını çektik. Daha sonra ise çektiğimiz bu fotoğrafları iş yerimizin vitrinine koyduk. Tabii 1960 darbesinin ardından askerler iş yerimize gelerek bu fotoğrafları vitrinden indirmemizi ve imha etmemizi istediler. Biz de tabi bunları kaldırdık. O zaman 50-60 poz vardı. Bu fotoğraf o günden kalan tek kare" dedi.