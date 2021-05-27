Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda!

27 Mayıs 1960, Türkiye demokrasi tarihinin kara günlerinden birisi. Yapılan darbe ile dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Demokrat Partililer Yassıada'ya götürüldü. Orada hapsedilip yargılandı.

MENDERES'İN TUTULDUĞU ODA GÖRÜNTÜLENDİ

Yapılan darbe ile o dönemin başbakanı ve çok sayıda Demokrat Partili tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. 27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililer'in yargılandığı Yassıada'nın adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirildi.

Yassıada'yı ziyaret eden CNN Türk ekibi, gördüklerini aktardı;

"Adnan Menderes Yassıada’da, 11 ay boyunca zor koşullar altında kaldı bu yatakta yatıp bu masada oturdu ama bu küçük odada her zaman bir subay başında odanın içinde nöbet tuttu. Ancak Adnan Menderes ve subayın konuşması yasaktı. Şu an içeriye gün ışığı giriyor olsa da Adnan Menderes bu odada kalırken pencere tamamen kapatılmış, odadaki ışık ise 24 saat açık bırakılmıştı.

Adaya geldiğimizde bizi 592 Demokrat Partili’nin yanında getirdikleri eşyaları temsil eden valizler karşılıyor. Her santimetre yaşanmışlıkları 61 yıl sonra dahi hüzünle içinde tutuyor. Demokrat Partilileri temsil eden kaya üstündeki siluetler, o karanlık günün adadaki ilk adımlarındaki ağırlığı hatırlatıyor"