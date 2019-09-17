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Adnan Menderes kabri başında dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 58’inci yılı nedeniyle Topkapı’daki Anıt Mezar’da anma töreni düzenlendi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 58’inci yılı nedeniyle Topkapı’daki Anıt Mezar’da anma töreni düzenlendi. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören, Kuran’ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Ardından saygı duruşu geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve beraberindeki heyet Adnan Menderes’in mozolesine çelenk koydu. Protokol konuşmalarının ardında Genel Başkan Uysal ve İstanbul İl Başkanı Arda aşure dağımı yaparken, Mevlit okunması için Eyüp Sultan Camii ardından Sultan Ahmet Camii’ne hareket etti.

"Memleketimizin insanlarıyla beraber ülkemizi yarınları taşımak adına bir mücadele gününde buradayız"
Günün anlam ve önemine değinen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Tüm Müslümanların ortak acısı Muharrem ayında, bu milletin ortak acısı Kerbela gibi ve bu milletin Kerbelası olmuş 17 Eylül’de buradayız. Başta merhum Adnan Menderes olmak üzere Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez daha rahmet yad ediyoruz. Büyük mücadelenin içerisinden geliyoruz. Bugünleri, idraklerimizi tazelemek için vesile bilirim. Bu maksatla bugün de buradayız. Ortak olarak başlarını verdikleri ideallerin, bu milletin sinesin yaşadığını görüyor olmaktan da mutluyuz. Biz, demokratlar ve Demokrat Partililer, bu ortak paydada buluşan tüm unsurlarla ve ortak inanca sahip memleketimizin insanlarıyla beraber ülkemizi yarınları taşımak adına bir mücadele gününde buradayız. Dileğimiz, bu acıların tekrar yaşanmamasıdır. Gelişmiş toplumlar hatalardan ders alır. Unutmak istediğimiz kara günleri, kara ayları ve kara yılları maalesef 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’da gördük. Ümit ederiz ki Türkiye bir daha bu tür acıları yaşamaz. Törenimize katılan tüm dava arkadaşlarıma ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir şekilde askeri darbeyi kabul etmiyoruz, 2019 yılına geldik hala bunları konuşuyoruz"
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ise şöyle konuştu: "Milletin iradesiyle gelen merhum başbakanımız Adnan Menderes, maalesef apoletlerin altında yoğun bir zulmün ardından idam sehpasına çıkarılması, bakanlarımızın da bir gün öncesinde idam edilmesi, bu duruma cinayet diyeceğim, başka bir şey değil. Bu husus bir partiyle, bir ideolojiyle alakalı bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet ve demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Cumhuriyet ve demokraside seçimle gelenler, millet iradesiyle gelenler yine milletin verdiği oylarla koltuktan indirilir. Hiçbir şekilde askeri darbeyi kabul etmiyoruz. 2019 yılına geldik hala bunları konuşuyoruz. Bu durum hepimize üzüntü veriyor. Sadece bizim değil, bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Allah bunları bir daha bizim ülkemize yaşatmasın".

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