Adnan Menderes, Sivas'ta anıldı

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, sivil toplum kuruluşu başkanları ile partililer katıldı. Adnan Menderes'in idam edildiği 13.21'de başlayan anma programında konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Aksu, "Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Anma programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise demokrasi şehitlerini 57'nci ölüm yıl dönümlerinde rahmet ve özlemle andığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunların ne suçu vardı? Tek şey söyledi. 'Yeter artık söz milletindir.' Ancak bu ülkeyi kendilerinin sahibi olarak görenler geri kalan milletin hepsini 'maraba' görenler, milletin haddini aştığını düşündüler. Milleti asamadıklarından milletin temsilcisi olan başbakanı, dışişleri bakanını ve maliye bakanını astılar. Bilin ki bu zihniyet bugün de yaşamaktadır. Milletin gücünden büyük güç tanımıyoruz. Milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Ama 1960 darbesini yapanlar milletin seçtiklerini darağacına gönderdiler. Önce iktidardan uzaklaştırdılar, sonra astılar. Bu millet Menderes ve demokrasi düşmanlarına milli irade düşmanlarına 1960'tan bu yana hiçbir zaman tek başına iktidarı vermedi ve bundan sonra da iktidar vermeyecektir. Darbecilere de 15 Temmuz'da öyle bir ders verdi ki millet iradesi üzerine söz söyleyenleri bu millet geçmişte tereddüt yaşadı, olabilir mi diye bekledi ama bu sefer millet şunu dedi: 'Menderes'i astınız, Özal'ı harcadınız ama Erdoğan'ı size yedirtmeyeceğiz.' Bu millet kendisine hizmet edene her zaman sahip çıktı. Bu milletin değerlerini değeri bileni de her zaman başının üzerinde tuttu."

