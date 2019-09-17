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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eski Başbakanımız merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 58'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Darbeleri ve darbeci zihniyetleri asla unutmayacak, millet iradesine her zaman sahip çıkacağız."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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