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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: -"Türk Milleti'nin iradesine meydan okuyan bir darbe, 17 Eylül 1961'de ülkenin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darağacına gönderdi. Millet iradesini hiçe sayanların yanlışları hem tarih huzurunda hem de vicdanlarımızda mahkum olmuştur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk Milleti'nin iradesine meydan okuyan bir darbe, 17 Eylül 1961'de, ülkenin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darağacına gönderdi. Millet iradesini hiçe sayanların yanlışları hem tarih huzurunda hem de vicdanlarımızda mahkum olmuştur" ifadesini kullandı.

Akşener, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, Cumhuriyet tarihinin bir bahar ayı olan eylülleri karakışa döndüren elim olaylarla dolu olduğunu belirtti.

12 Eylül askeri darbesini anımsatan Akşener, "Daha birkaç gün önce millet iradesini hiçe saymış, milletin hak ve hukukunda ağır yara açmış 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Bugün de demokrasi tarihimizin bir başka kara lekesinin yıl dönümü.
Türk Milleti'nin iradesine meydan okuyan bir darbe, 17 Eylül 1961'de ülkenin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darağacına gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin iradesine saygı göstermeyen, onun hak ve hukukunu çiğneyen hiçbir güç ve eylemin hayırla yad edilmediğini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanını idam sehpasına gönderenler, aziz milletimiz tarafından 58 yıl sonra bile telin edilirken, demokrasi şehitlerimiz hayırla anılıyor. Türkiye'de makam ve mevki sahibi olanlar bu gerçeği kalın harflerle not almalıdır. Düzmece mahkemelerle alınan kararlar hem hukuk hem de demokrasi tarihimizin ağır yaralarıdır.
Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Merhum Menderes'i dilinden düşürmeyenlerin görmesi gereken en önemli gerçek de budur. Millet iradesini hiçe sayanların yanlışları hem tarih huzurunda hem de vicdanlarımızda mahkum olmuştur.

Hakk'a yürüyüşlerinin 58'inci yılında, demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, o kıymetli şiarı bir kez daha tekrarlıyorum, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
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Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yılı

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