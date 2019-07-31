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Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi himayesinde bulunan, Türkiye’nin 9.

Gazi Üniversitesi himayesinde bulunan, Türkiye’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’e ait makam aracı, Aydın Valiliğine verilerek devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Ankara Gazi Üniversitesinde bulunan, Türkiye’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’in 1958 model 8 silindirli, 300 beygir gücünde, 3 bin motor, otomatik cam ve ısıtmalı koltuklu tarihin izlerini taşıyan makam arabası, Aydın ilinde kurulan Menderes’in yaşamının yansıtılacağı ve inşaatı devam eden "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne" bağışlandı.
Devir teslim töreni, Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Aydın Valisi Selim Köşer, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes ve üniversitenin öğrencileri katıldı.

"Tarih her şeyi ayna gibi göstermektedir"
Törende konuşan Bakan Soylu, “Başta Gazi Üniversitesi Rektörüne ve yönetim kuruluna şükranlarımı ifade ediyorum. Biz zengin ve büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Gelecek elbetteki sorumluluğumuzdur. Onun için çalışıyoruz. Anneler babalar bunun için gayret gösteriyor. Tarihe sahip çıkıyoruz. Büyüdükçe ve geliştikçe geçmişine sahip çıkmak önemlidir. Tarih bize aslında her şeyi ayna gibi göstermektedir. Bu sadece bir müzeye gönderdiğimiz bir araba değil onun bir sembol olduğunu ve tarih olduğunu ifadede ediyorum” dedi.

"Demokrasiye sahip çıkmanın önemini anlatacak"
Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan, "Bu müze, farkındalık oluşturacak, demokrasiye sahip çıkabilmemiz için önemli bir işleve sahip olacaktılar. Gazi üniversitesi olarak toplumsal sorumluluğu yerine getirmenin bilinci ile hareket eden yönetim kurulumuz geçen hafta makam aracını armağan etme kararını almıştır. Bu teklifi bizlere getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve kurulumuzun çok kıymetli üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

“Çok geç kalınmış bir müze”
Aydın Valisi Köşker ise yaptığı konuşmasında, “Aydın’da Çakırbey hudutları içerisinde kendi çiftliğine çok yakın bir mesafede kurmakta olduğumuz Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne Gazi Üniversitesindeydiniz bulunan makam aracının müzede sergilenmek için bağışlanması için toplandık. Milletimiz gönlünde müstesna bir yer edinmiş başvekilimizin müzesinin yapılmasını çok geç kalmış bir durum. Bunu çok kısa sürece gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir olaya şahit olduk”
Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes ise, “Bugün gerçekten duygulu bir gün yaşıyoruz. Güzel bir olaya şahit olduk. Üniversitemizin nezdinde bulunan Adnan Mendes’in aracı Aydın Demokrasi müzesine gönderilecek hayırlı uğurlu olsun teşekkür ederim” sözlerini kullandı.
Konuşmaların ardından rektörlük binası önünde çekici üzerine konulmuş makam aracının anahtarları Aydın Valiliğine teslim edildi.

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

Adnan Menderes’in makam aracının anahtarları artık Aydın Valiliğinde

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