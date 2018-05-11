Adnan Oktar'dan başörtüsüyle ilgili skandal ses kaydı!

Adnan Oktar bir süre önce kediciklerin yayındaki dansları sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilmiş, A9 TV'ye konuyla ilgili ceza gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül'ün kaçmasıyla kriz yaşayan Adnan Oktar bu kez 'Kedileaks' hesabının paylaştığı ses kaydı ile gündeme geldi.

"15 Yıllık Müritten Yalansız, İftirasız ve Abartısız Gerçekler! Cemaatin İç Yüzü Gün Işığına Çıkıyor" yazısıyla sık sık 'Adnan Hoca' olarak bilinen Oktar'ın cemaatiyle ilgili iddialarda bulunan Kedileaks'ın bu kez yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

EŞCİNSELLİĞİN NEDENİ KAPALI KADINLAR

Adnan Oktar ve kedicikler arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında, başörtüsüyle ilgili skandal ifadeler yer alıyor. Kedileaks hesabı, söz konusu ses kaydını "İşte ADNAN OKTAR'ın homoseksüelliğe karşı getirmiş olduğu çözüm. Meğer EŞCİNSELLİĞİN sebebi TESETTÜRLÜ KADINLARMIŞ! Kadınlar tesettürden çıkıp kedicikler gibi açılıp saçılırsa memlekette eşcinsel kalmazmış" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Oktar'a ait olduğu öne sürülen ses kaydında eşcinsellik ile tesettür arasında bağlantı kuruluyor. Kadınların kapalı olmasının eşcinselliğe neden olduğunu söyleyen Oktar'ın bu sırada küfürlü ifadeler kullanması dikkat çekiyor.

