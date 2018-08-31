Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Edirne F Tipi cezavinde tutuklu bulunan kardeşi Adnan Oktar'la Kurban Bayramı'nda açık görüşte bir araya gelen Kenan Oktar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar" dediğini aktaran Kenan Oktar, bunun üzerine, "Hocam, İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım" diye sorduklarını söyledi.
"Bulunduğunuz ev sağlam mı dedi? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı diyor. Olabilir de diyor."
"Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz" diyen Kenan Oktar, şunları söyledi: "RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor' falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır."
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 4 yorum