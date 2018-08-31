HABER

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi Kenan Oktar, kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" dediğini söyledi.

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Edirne F Tipi cezavinde tutuklu bulunan kardeşi Adnan Oktar'la Kurban Bayramı'nda açık görüşte bir araya gelen Kenan Oktar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'DEPREMDEN TUT, HARBE VARINCAYA KADAR OLAYLAR'

Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar" dediğini aktaran Kenan Oktar, bunun üzerine, "Hocam, İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım" diye sorduklarını söyledi.

"Bulunduğunuz ev sağlam mı dedi? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı diyor. Olabilir de diyor."

"Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz" diyen Kenan Oktar, şunları söyledi: "RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor' falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır."

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
Sivas'ta 'şarbon' paniği; köy karantinaya alındıSivas'ta 'şarbon' paniği; köy karantinaya alındı
Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği (2)Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Kenan Oktar Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet adnan oktar cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 4 yorum
iğrenç hesaplar. milleti gerizekalı mı sanıyor bunlar?
herşeyi bilen adam tutuklanacağını bilememiş mi ?
zehirleyin gitsin beslemeyelim bu kafiri
Dininin adamıydı aslında yazık ettiler
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.