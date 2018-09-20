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Adnan Oktar'dan mektup! Abdulkadir Selvi yazdı: Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 07:01 | Son Güncelleme

Gazeteci Abdulkadir Selvi, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen ve geçen aylarda tutuklanan Adnan Oktar'ın kendisine gönderdiği mektubu köşesine taşıdı. Oktar'ın "Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil" ifadelerini aktaran Selvi, "Cübbeli Ahmet, Ahmet Hakan’la girdiği “öpüşme” polemiğine ara verip bir cevap verirse sevinirim." diye yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Adnan Hoca’nın masonluğu ve kediciklerin örtünmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Adnan Oktar'ın gündemden düştüğünü ama ilgi alanından çıkmadığını söyledi.

Oktar'ın kendisine birtakım açıklamalar gönderdiğini belirten Selvi, şunları kaydetti:

'MÜZİĞİN, DANSIN MERAKLISI DEĞİLİM'

"Her defasında dekolte kıyafetli ‘kedicik’leriyle TV ekranında yaptığı dansları gündeme getiriyor. Ben ısrarla Peygamberimizin ya da hangi İslam âliminin hayatında böyle bir şey olduğunu soruyorum. Kimsenin dans etmesiyle ya da eğlenmesiyle bir sorunum yok. Ama dini bir cemaatin lideri iddiasında olan bir şahsın bu sorulara tatmin edici cevap vermesi gerekiyor. Adnan Oktar “Müziğin, dansın, eğlencenin meraklısı değilim” diyor. Diskolardaki, pub’lardaki, plajlardaki insanlara yaklaşmak için dans, müzik ve eğlenceyi tercih ettiklerini söylüyor.

'CÜBBELİ AHMET GİBİ BİR GÖRÜNÜMLE...'

Bu arada Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor. 'Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil' diyor. Cübbeli Ahmet, Ahmet Hakan’la girdiği “öpüşme” polemiğine ara verip bir cevap verirse sevinirim."

TESETTÜRÜ 'BİKİNİ BÖLGESİ' OLARAK TANIMLIYOR

Adnan Oktar’ın tesettürü “bikini bölgesi” olarak tarif ettiğini aktarmıştım. Zaten ‘kedicik’lerin kıyafeti de bu tarifi doğruluyordu. Mektubunda bu konuya geniş yer ayırmış. “Kuran-ı Kerim’de başörtüsü diye bir şey yoktur, çarşaf vardır” diyor. Madem Kuran-ı Kerim’de çarşaf deniliyor, o zaman ‘kedicik’leri niye çarşafa sokmuyorsun?

Adnan Oktar’ın bir sonraki cümlesinde ise yeni bir tarifle karşılaşıyoruz. “Adem ve Havva cennetten indirildiklerinde Adem sadece edep yerini, Havva annemiz edep yeri ve göğsünü kapamıştır” diyor. Bu durumda ‘kedicik’lerin referansının Havva olduğu anlaşılıyor. Yaprak olmayınca dekolte kıyafetlerle kapatmışlar.

Adnan Oktar, Kuran-ı Kerim’de “Başörtüsü yok” diyerek, 28 Şubat’ta türban yasağını getirenlerle aynı gerekçeye sığınıyor. Kuran-ı Kerim’de Nur ve Azhap surelerinde Müslüman kadınların kapanması emrediliyor. Nasıl kapanacakları tarif ediliyor. Peygamberimizin hadislerinde ve yaşamında bunun örnekleri var. Peygamberimizin eşleri Hz. Hatice ve Hz. Aişe ile kızı Hz. Fatıma, Havva usulü değil tam tesettüre uygun olarak kapanıyorlar.

Adnan Oktar Kuran-ı Kerim’e uyacağına Kuran’ı ve İslam’ı kendine uydurmaya çalışıyor.

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