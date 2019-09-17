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Adnan Oktar davası... Adil Serdar Saçan: İstedikleri kadar inkar etsinler dosyalar konuşur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri’de görülmesine başlanan davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkarak açıklama yaptı.

Ümit UZUN-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri’de görülmesine başlanan davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkarak açıklama yaptı.

Adnan Oktar'ın duruşmada savunmasını yaptığını belirten Adil Serdar Saçan, “Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama hep 'İngiliz devleti onu aldırmış, onu aldırınca dolar yükselmiş, mübarek bir insanmış. İslam onların omuzlarında yükseliyormuş' gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili 'Ben niye öyle yapayım ki, niye böyle yapayım ki’ diyor. İngiliz derin devleti yapmış operasyonu. İngilizler demek ki operasyon yapmaya başlamış Türkiye’de." diye konuştu.

Adnan Oktar’ın savunmasına devam edildiğini belirten Saçan, "İstedikleri kadar inkar etsinler. Dosyalar konuşur, yazılı belgeler konuşur” dedi.

(FOTOĞRAF)

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