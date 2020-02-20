Adnan Oktar davasında son dakika gelişmesi! Firari isim tarihi Kapalı Çarşı’da yakalandı

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dava kapsamında aranan firari Abdülkadir Erhan K., İstanbul Fatih’te yakalandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Kapalı Çarşı girişinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan Abdülkadir Erhan K. gözaltına alındı.

Abdülkadir Erhan K.’nın örgüte maddi destek sağladığı ve örgütün silahlı üyesi olduğu belirtildi. Şüphelinin yürütülen incelemelerde

'TURNİKE' SİSTEMİNİN ELAMANI

Adnan Oktar suç örgütünde cinsel sömürü düzeni olarak kabul edilen “turnike” sisteminin bir elamanı olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

