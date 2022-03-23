Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Başsavcılıktan 68 sanığın tahliyesine itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliyeleri kararlaştırılan 68 sanık için itirazda bulundu.
Başsavcılık, usulden bozma kararı ve 68 sanığın tahliyesi yönünde karar veren İstinaf 1. Ceza Dairesine, tahliyelere ilişkin itiraz dilekçesini sundu.
Sunulan dilekçeyi değerlendirmeye alan 1. Ceza Dairesinin, ileriki günlerde itiraz hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803’er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği ceza kararlarını geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu. Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti.
Daire Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
AA-DHA
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