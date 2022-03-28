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Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Onlarca kişi hakkında yakalama kararı

28.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar suç örgütünün davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava sürecinde tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Onlarca kişi hakkında yakalama kararı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hüküm usulden bozulmuştu. 68 sanık hakkındaki tahliye kararına yapılan ikinci itiraz kısmen kabul edildi. Böylece 68 sanıktan 61'i hakkında yakalama kararı verilmesine hükmedildi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Başsavcılığın itirazını kısmen kabul eden daire, 1. Ceza Dairesi'nin 61 sanık hakkındaki tahliye kararını kaldırdı.

Daire, bu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki itirazın ise reddine karar verdi.

BOZMA KARARI VE BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu. (AA)

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