Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar grubundan Dr. Cihat Gündoğdu, 'Adnan Hoca'cıların zaten lüks yaşadığı, şık giyindiği ve bakımlı oldukları için seks konusunda avantajlı olduğunu, bunun için örgüte ihtiyaç duymadıklarını anlatan bir video yayınladı.
Sosyal medyada kampanya yapılarak paylaşılan bu videoya, grubun ‘kedicik’ tabir edilen kadın üyelerinden Merve Gürleyik’in “Güzel olduğumuz için bizi kıskanıyorlar” temalı videosu eşlik etti.
Merve Gürleyik, gruptaki kadınların asla estetik ameliyat yaptırmadığını da iddia etti.
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