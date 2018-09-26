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Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Adnan Oktar’ın destekçileri, yayınladıkları video kayıtları ile Oktar'a yöneltilen suçlamaları çürütmeye çalıştılar. Adnan Oktar grubundan Dr. Cihat Gündoğdu yayınladığı videoda Adnan Oktar ve grubunun şık giyindiği ve bakımlı oldukları için seks konusunda avantajlı olduğunu söyledi.

Adnan Oktar grubundan Dr. Cihat Gündoğdu, 'Adnan Hoca'cıların zaten lüks yaşadığı, şık giyindiği ve bakımlı oldukları için seks konusunda avantajlı olduğunu, bunun için örgüte ihtiyaç duymadıklarını anlatan bir video yayınladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada kampanya yapılarak paylaşılan bu videoya, grubun ‘kedicik’ tabir edilen kadın üyelerinden Merve Gürleyik’in “Güzel olduğumuz için bizi kıskanıyorlar” temalı videosu eşlik etti.

Merve Gürleyik, gruptaki kadınların asla estetik ameliyat yaptırmadığını da iddia etti.

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adnan oktar Dr. Cihat Gündoğdu cinsel istismar

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