HABER

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:11 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Sinem Hacer Tezyapar, 'Adnan Bey, Esad’a barışa çağrı mektubu gönderdi. Kan dursun, kardeşlik dursun anlamında bir çağrı mektubuydu' dedi.

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 29. duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 172 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.  

Duruşmada, "örgüt yöneticiliği", "suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs" ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan tutuklu sanık Sinem Hacer Tezyapar’ın savunması alındı.

'ADNAN OKTAR'A İFTİRA ATILDI'

Tezyapar, gruplarında iki tane "Sinem" olduğu için kendisine Sinem Tez denildiğini, "Tez" kod adını kullanmadığını, kimsenin kendisine "Tez" demediğini söyledi.

Adnan Oktar’a iftira atıldığını öne süren Tezyapar, "Adnan Bey’in yanına insanlar gelmesin diye şiddet uyguladığı iftirasını attılar. Biz 25 senedir yanındayız, arada Adnan Bey cezaevine girdi. Biz 1 sene kendisini bekliyoruz, sonra geliyor şiddet uygulamaya devam ediyor. Bu akla, mantığa sığar mı?" dedi.

Tezyapar, masonlar ve kabalacılar ile görüştüğünü, dünyada Müslümanlar için tabu kabul edilen gruplar olduğunu, bu gruplara İslam tebliği anlamında ulaşmaya çalıştığını anlatarak, "Bir dönem yurt dışında Müslümanlarla ilgili terör algısı oluşuyordu. Ben de Müslümanların terörle ilişkisi olmadığını anlatmak için bu tür girişimde bulundum. 18 yıldır bunu yapıyorum. Adnan Bey’in terörle ilgili kitaplarını dünyanın birçok yerinde yayınlattım. Adnan Bey’in bundan haberi dahi yoktur. Özellikle Amerika’daki Müslümanlar bundan çok fazla faydalandılar. Sonra zincirleme çevre edinmeye başladım. Bunda İngilizce ve Almanca bilmem, sosyal medyayı aktif kullanmam, zaman zaman yurt dışındaki toplantılara katılmam da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

'ORADA BULUNAN BİRÇOK KIZ BENİM GİBİ ZANAKS VE UYUŞTURUCU İLAÇLAR KULLANIYORDU'

Ailesinin yanında yaşadığı dönemde fiziksel ve manevi şiddet gördüğünü, o nedenle ailesinin yanından ayrıldığını iddia eden Tezyapar, annesinin dosyanın müştekilerinden Özkan Mamati ve arkadaşları tarafından kullanılarak yalan beyanda bulunmalarının sağlandığını öne sürdü.

Tezyapar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ileri süren bir sanığın, "Benim gibi, örgütte bulunan diğer kızların da büyük baskı ve aşağılanmalardan dolayı psikolojileri çok bozulmuştu. Hepsi depresyonda idi ve gizli gizli ağlıyorlardı. Bu yüzden orada bulunan birçok kız benim gibi Zanaks ve başka uyuşturucu ilaçlar kullanıyordu. Sinem Tezyapar isimli kişilerin bu tip uyuşturucu ilaçlar kullandıklarını biliyorum." beyanına karşı şunları söyledi:

"Ben çok ağır ameliyatlar geçirdim. Zaman zaman yeşil reçeteli ilaçlar kullandım. Genetik hastalıklarımdan, ilkokulda geçirdiğim hastalıklardan Adnan Bey’i sorumlu tutuyorlar. Bunu Adnan Bey’i karalama kampanyası olarak kullanmışlar. Adnan Bey benim için vazgeçilmez bir dosttur. Adnan Bey asla bizi aşağılamaz, dövmez."

Sanık, "Hiç karakola gidip annenden şikayetçi oldun mu?" sorusuna, "Şikayet etmedim ama hakkımda yalan beyanda bulunduğu için bilgilendirme amaçlı mahkeme kapsamında dilekçeler yazdım. Ben annemi severim, barışmak istiyorum. Dini inançlarımdan dolayı aramıza mesafe koyan benimle görüşmeyen kişi annemdir." cevabını verdi.

'ADNAN OKTAR ESAD'E BARIŞA ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERDİ'

Üye hakimin, "Suriye’den herhangi biriyle bu grubun temas kurması için aracılık ettiniz mi?" sorusunu Tezyapar, "Bir mason heyetle doktor Nahit Tome adında biri ziyarete geldi. Sonradan bu kişinin Beşar Esad’a yakın olduğunu öğrendik. Sonrasında Adnan Bey, Esad’a barışa çağrı mektubu gönderdi. Kan dursun, kardeşlik dursun anlamında bir çağrı mektubuydu. Kişi zaten Arapça konuşuyordu. Çevirmeniyle beraber gelmişti." diye yanıtladı.

Tezyapar, müşteki avukatlarının ise sorularını yanıtlamayacağını söyledi.

Müşteki avukatlarından Eser Çömlekçioğlu, duruşma salonunda bir video izletti. Söz konusu videoda örgüt elebaşı sanık Adnan Oktar’ın, Abdülhamid Han ve Yahudilikle ilgili ifadeler kullandığı görüldü. Çömlekçioğlu, "2016 yılına kadar grubunuzdan Abdülhamid ile ilgili bir yayınınız olmamış, makale yayınlanmamış. 2016’da Abdülhamid’e ilişkin seminerler ve toplantıların yapıldığı, dizilerinin çekilmeye başlandığı dönemde Adnan Oktar neden böyle bir konuşma yaptı. Bunun için bir yerden talep mi oldu?" diye sordu. Sanık Tezyapar, bu soruya Adnan Oktar’ın cevap vermesinin daha doğru olacağını söyledi.

Tezyapar, bir sanık avukatının "Size göre sadece şarap mı haram? Siz hiç infak yaptınız mı?" soruları üzerine, "Alkollerin hepsi haramdır. Çok fazla malım olmadığı için emeğimden başka infak edeceğim bir şeyim yoktu." dedi.

'MASONLARLA EN BAŞINDAN BERİ BEN İRTİBAT KURDUM'

Sanık Tezyapar, "hahamların kendisine para getirdiği" iddialarını reddederek, "Asla böyle bir şey olmadı. Bunun delili bile yok. Bu konuyla ilgili çürütme belgelerim var. Masonlarla en başından beri ben irtibat kurdum. Masonlukta iki ekol vardır, dinsiz ve dindar masonlar var. Bizim Türk masonlar, dindar masonlara bağlıdır. En üst düzey haham misafirlerimiz oldu. Gazze’nin sıkıntı içindeki halkına yeni bir fırsat oluşturmak için geldiklerini söylediler. 'Türkiye Gazze’ye destek olmak istiyor, biz de size destek olmak istiyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Banka hesabında bir hareket görülmediği aktaran Tezyapar, "Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna, "Çok fazla masrafı olan biri değilim. Mütevazi bir insanım. Arkadaşlarıma kalıyorum. Çevirmenlik yaparak para kazanıyorum." diye konuştu.

Tezyapar, mahkeme başkanının "Adnan Oktar’ın ajanı mısınız?" sorusuna ise "Ben Allah’a kul bir insanım. Hayatım, ölümüm Allah için. Ben Allah’a kulum. Ülkeme hizmet ediyorum." diye yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından duruşmayı yarına erteledi. (AA)

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci av tüfeğiyle öldürdü13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci av tüfeğiyle öldürdü
Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulunduYaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar davası Esed mektup Mason

En Çok Okunan Haberler

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İstanbul'da 3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.