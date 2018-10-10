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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Firari Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunlara yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adnan Oktar grubunun firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda grupta üst konumda yer alan firari Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunların saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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adnan oktar

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