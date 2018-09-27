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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermesi üzerine savcılığın talebiyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak için savcılığa ifade verdi.

Şüpheli Koç'un verdiği ''itiraf'' içeren beyanlar üzerine savcılık, Koç'un tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Koç'un tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14'ü serbest bırakılmıştı. Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

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