Adnan Oktar hâkim karşısına çıkıyor: 'Adnan Hoca Grubu'yla ilgili bilinenler neler?

Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme

Cinsel istismar

Cinsel saldırı

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi

Şantaj

Eziyet

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama

Hakaret

3628 sayılı yasaya uygun mal varlığı bildiriminde bulunulması

Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefet

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Dolandırıcılık

Tehdit

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Kasten öldürmeye teşebbüs

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme

Kaçakçılık kanununa muhalefet

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak

İddianamede örgütün amacı ve yapısı nasıl tanımlanıyor?

İddianamede örgütte tek hakim liderin Adnan Oktar olduğu ve örgüt içinde mehdi olarak görüldüğü belirtiliyor. Buna göre örgüt, Oktar'a mutlak itaat üzerinden faaliyet gösteriyor.

Grubun amacıyla ilgili uzun bir tanım yapılıyor. Kısaltılmış haliyle amaç şu cümlelerle tanımlanıyor:

"Örgütün sözde Mehdiyet hükümlerince, kendi ideolojileri doğrultusunda tevil ettikleri dini esaslara dayalı bir oluşum içerisinde olduğu ve sözde 'münafık' olarak nitelendirdikleri kendilerine tabi olmayı kabul etmeyen vatandaşlara karşı gerçekleştirilecek her türlü gayrimeşru faaliyetin doğru olarak kabul edildiği; ayrıca toplumdan izole bir şekilde, lüks, şatafat içerisinde, maddi her türlü ihtiyacın kural tanımaksızın giderildiği; cinsellik de dahil olmak üzere her türlü dünyevi beklentinin, geleneksel normlar ve inanışların uzağında yaşandığı; bütün bunları sağlamak için de suçun her türlüsünün mübah sayıldığı örgütsel yapının devamının amaçlandığı..."

Grup üyeleri arasında iş bölümünün yapıldığı belirtilen iddianameye göre bu görevlendirme ve iş bölümlerinden bazıları şunlar: Emniyet imamı, adliye imamı, para imamı; hukuk grubu, kız getirme grubu, ticari işler grubu, kitap yazma grubu.