Adnan Oktar hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri

"ÇILDIRDIK MI OTURUP TERÖR ÖRGÜTÜ KURACAĞIZ" Duruşmada savunmasını yapan Adnan Oktar, hakkındaki iddiaların tamamının boş olduğunu öne sürerek, “İddiaların boş olduğunu tüm Türkiye biliyor. İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye’ye karşı oynadığı oyun var. Benim arkadaşlarımın hepsi aklı başında insanlar. Biz çıldırdık mı hepsi uydurma. Deliller var ama bunların hiçbiri itibar edilecek deliller değil. Çıldırdık mı, oturup terör örgütü kuracağız. Arkadaşlarımızın hepsi aklı başında. Tüm bölgeyi Hristiyanlık’la kaplamayı düşünüyorlar. Bu oyunun etkili önleyicisi olarak beni gördükleri için beni hedef aldılar” dedi.

“KADINA İHTİYACIM VARSA KADIN BULURUM"



Aleyhine ifade veren kişilerin tehdit edildiğini öne süren Oktar, “Ben henüz 10 -12 yaşındaki kızı niye kucağıma alayım. Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum, neden böyle bir şey yapayım. Bu Serra M. beni çok seviyor, ben de onu çok severim. Çok tatlı bir çocuk. Annesi kızının benle yalnız görüşmek istediğini söyledi. Bana oyun oynayacaklarını anladığım için o kızla yalnız görüşmedim. Ondan dolayı annesine yanında durmasını söyledim. Tahmin ettiğim gibi. Yıllar sonra iftira atılıyor böyle. Bunlar hepsi İngiliz devletinin oyunu. Tutuklandığım gece dolar 3,70’lerden 5’lere çıkarıldı” dedi.

GÜCÜNÜN NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLADI



Mahkeme başkanının ‘Nasıl bir gücünüz var da bu şekilde sizle uğraşıldığını düşünüyorsunuz?’ şeklindeki sorusu üzerine Adnan Oktar, “320 kitabım var, internet sitem var. Gücüm buradan geliyor” dedi.

“BEN TÜM KADINLARA AŞIĞIM"



Kadınlara yönelik sapkın cinsel fetvaları olduğuna yönelik hatırlatmalar üzerine Oktar, “Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum. Arkadaşlarımın hepsi zeki. Tarkan için sağ kolum derler ama Tarkan içine kapalı sessiz biri. Biz Allah rızası için çalışan, yaşayan Müslüman arkadaş grubuyuz” diye konuştu.