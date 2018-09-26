Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusuydu... Ece Koç'tan gündem yaratacak itiraflar!

Adnan Oktar'ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç itirafçı olduğu öğrenildi.
ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU
30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı.
Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.
ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR
Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.
TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ
Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.
AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR
İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi. (Yeni Asır)
Trump'tan darbe sinyali!
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor
Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler
Son dakika! Metrobüsler çarpıştı
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum