HABER

Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusuydu... Ece Koç'tan gündem yaratacak itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın kara kutusu Ece Koç, dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Oktar'ın 30 yıllık müridi olan Ece Koç'un itirafları gündeme bomba gibi düşecek.

Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusuydu... Ece Koç'tan gündem yaratacak itiraflar!

Adnan Oktar'ın uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç itirafçı olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU

30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı.

Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.

ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR

Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ

Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi. (Yeni Asır)

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Sağlık çalışanlarından tabutlu döner sermaye eylemiSağlık çalışanlarından tabutlu döner sermaye eylemi
Başka illere gönderilen sığınmacı kampı çalışanlarından tepkiBaşka illere gönderilen sığınmacı kampı çalışanlarından tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar ece koç Silivri Cezaevi

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.