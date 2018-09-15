Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf

Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonar Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan kediciklerden biri olan Ayça Pars, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pars’ın yeniden ifadesini aldı.
Adnan Oktar grubuna 30 yıl önce katılan ve 'bacılar' grubuna kadar yükselen Ayça Pars, polise 7 gün içinde 120 sayfa tutan ifade Verdi. Adnan Oktar'ın sırlarını bilen kişilerden biri olan Pars, örgütün tüm kirli ilişkilerini de polise anlattı.
Ayça Pars'ın yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yakın bir yerdeki yazlıklarına gelen Adnan Oktar tebliğ grubundaki kişiler tarafından kandırılarak örgüte katıldığı öğrenildi. Adnan Oktar grubunun A9 TV kanalı ile dijital yayın sorumluluğunu da üstlenen Ayşe Pars, örgütün üst yönetici grubu olan 'bacılar' grubuna kadar yükseldi.
Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde ise Ayça Pars için şu ifadeler yer aldı, ’’Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.’
İtirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ayça Pars, örgütün görüşmesine izin vermediği annesiyle de 30 yıl aradan sonra kucaklaştı. Ayça Pars, böylece örgütün etkisinden kurtularak yeniden ailesinin yanına döndü.
Pars’ın yanı sıra tutuklanan isimler arasında olan Avukat Fatih Doğan’ın da itirafçı olduğu öğrenildi. Yeniden ifadesi alınan Doğan’ın da polise örgütle ilgili bilgiler verdiği belirtilirken, Pars’tan sonra tahliye edilen ikinci kişi olduğu ifade edildi.
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