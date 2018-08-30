Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar polisleri şaşırttı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy’deki evi ile Ümraniye’de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.

OKTAR’IN ESERLERİ MÜZELERDE İNCELENDİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi.

TEVRAT ŞAŞKINLIK YARATTI

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen el yazmalı Tevrat’ın , sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte önemli bir eser olduğunu tespit edildi.

O ESER NEREDEN GELDİ?

Mali polis, Tevrat’ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiğin konusunu da araştırmaya başladı.

DİĞER ESERLERDE TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

Türk İslam Eserleri Müzesi’ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde, bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi.

