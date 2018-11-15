Adnan Oktar'ın Fetullah Gülen skandalı: Gülen'i öv, davanı kapatalım!

Akşam'dan Hilal Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ’nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı:

Üsküdar Cumhuriyet Savcısı tarihi eser kaçakçılığı davası için Adnan Oktar’a elebaşını öven yayınlar yapmasını istedi. Bu yayınları da örgüt elebaşına izleteceğini söyledi. Oktar bu şekilde FETÖ güdümüne girdi, dava kapandı. Bu olaydan sonra FETÖ’nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında kara propaganda başlattık. Oktar’ın müritlerinden Alp Ünlü emniyet ve yargı içinde bulunan FETÖ’cülerle irtibata geçer, sorunları çözerdi. 2007-2008 arasında Oktar ve müritlerine tacizden 3 yıl ceza verilmişti. Sohbette, mehdinin sadece bir kere ortalıktan kaybolacağını söyleyip, yerine baş imam olarak Didem Ürer’i atadı. Tutuklanacağına kesin gözüyle bakıyordu ama FETÖ bu olayı da kapadı.

"FETULLAH’I BEN GETİRECEĞİM"



Oktar davanın kapatılması için Pensilvanya’ya elçiler gönderdi, yüklü miktarda paralar ödedi. Adnan Oktar, kendisinin mehdiliğini tebliğ ettikten sonra Gülen’i getireceğini söylerdi. İletişimi Altuğ Berker, Sedat Altan, İbrahim Seral Köprülü, Tarkan Yavaş sağlardı.

