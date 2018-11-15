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Adnan Oktar'ın Fetullah Gülen skandalı: Gülen'i öv, davanı kapatalım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün savcısının tarihi eser davasını kapatması için Adnan Oktar’a 'Fetullah Gülen’i öven yayınlar yapacaksın' dediği ve örgütün de bu talimata uyduğu belirtildi.

Adnan Oktar'ın Fetullah Gülen skandalı: Gülen'i öv, davanı kapatalım!

Akşam'dan Hilal Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ’nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı:

Üsküdar Cumhuriyet Savcısı tarihi eser kaçakçılığı davası için Adnan Oktar’a elebaşını öven yayınlar yapmasını istedi. Bu yayınları da örgüt elebaşına izleteceğini söyledi. Oktar bu şekilde FETÖ güdümüne girdi, dava kapandı. Bu olaydan sonra FETÖ’nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında kara propaganda başlattık. Oktar’ın müritlerinden Alp Ünlü emniyet ve yargı içinde bulunan FETÖ’cülerle irtibata geçer, sorunları çözerdi. 2007-2008 arasında Oktar ve müritlerine tacizden 3 yıl ceza verilmişti. Sohbette, mehdinin sadece bir kere ortalıktan kaybolacağını söyleyip, yerine baş imam olarak Didem Ürer’i atadı. Tutuklanacağına kesin gözüyle bakıyordu ama FETÖ bu olayı da kapadı.

"FETULLAH’I BEN GETİRECEĞİM"

Oktar davanın kapatılması için Pensilvanya’ya elçiler gönderdi, yüklü miktarda paralar ödedi. Adnan Oktar, kendisinin mehdiliğini tebliğ ettikten sonra Gülen’i getireceğini söylerdi. İletişimi Altuğ Berker, Sedat Altan, İbrahim Seral Köprülü, Tarkan Yavaş sağlardı.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Fetullah Gülen FETÖ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YÜCE DİNİMİZ İSALMI ALTINA AT EŞŞEK DEVE FİL YAPANLARDAN ÇOK NEFRET EDERİM HER ZAMAN....BUNLAR YÜCE DİNE KENDİLERİNİ TAŞITTIRANLARDIR HER ZAMAN...YAHU YÜCE SAHABELERİMİZ İSE BU GÜZEL DİNİ OMUZLARINDA BAŞLARININ ÜZERİNDE TAŞIDILAR DAİMA...KENDİLERİNİ FEDA ETTİLER YÜCE DİN İSLAM İÇİN HER ZAMAN...ŞİMDİ SORUYORUM TÜM MÜFTÜBEYLERE....SİZ MAKAMINIZIMI KORUYORSUNUZ, YÜCE DİNİNİZİMİ KORUYORSUNUZ İYİ DÜŞÜNÜN SAYILI GÜNLER BİTMEDEN....İMZA OZAYDİN65
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