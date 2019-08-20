Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin soruşturmaya ilişkin delil ihtiva eden ek klasörlerde yer alan, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarıyla ilgili fotoğraflar dikkati çekti.

İddianameye giren tutanaklarda, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneğiyle dakikalar önce öğrendiği belirtilen Oktar'ın, gözaltına alınmadan, yanındakilerle villadaki gizli bir geçitten kaçtığı kaydediliyor.

Sanıkların kaçış anına ilişkin fotoğraflarda, Kandilli'deki villadan yola doğru inen gizli bir geçit olduğu ortaya çıkarken, bu kişilerin operasyondan dakikalar önce ana yola, bu geçitten indikleri gözleniyor. Örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların da bu yolu kullandıkları ifade ediliyor.