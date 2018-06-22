Adnan Oktar'ın görkemli davetine ünlü akını

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.

2 / 17 GECEDE ÜÇ İSİM SAHNE ALDI

Muazzez Abacı, Kibariye ve Ebru Polat'ın sahne aldığı gecede Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler.