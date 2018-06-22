Adnan Oktar'ın görkemli davetine ünlü akını

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.
Adnan Oktar'ın davetine ünlü akını
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Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.
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GECEDE ÜÇ İSİM SAHNE ALDI
Muazzez Abacı, Kibariye ve Ebru Polat'ın sahne aldığı gecede Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler.
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İKİ İSİM ADNAN OKTAR'LA YAKINDAN İLGİLENDİ
Seçkin konukların katılımıyla gerçekleşen gecede Muazzez Abacı ve Kibariye, Adnan Oktar'la yakından ilgilendi.
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SURVİVOR YILDIZI ÇILGIN SEDAT'TA ORADAYDI
Son olarak Survivor'a katılan ve buradaki performansıyla adından söz ettiren Çılgın Sedat'ta gecede boy gösteren isimler arasındaydı.
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İşte geceden dikkat çeken kareler...
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