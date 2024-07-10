HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adnan Oktar'ın kediciğinden 'Tevekkül' savunması! 'Candan Kardeşleri' örnek gösterdi: 35 kiloya düştü saldılar

Adnan Oktar'ın kediciğinden 'Tevekkül' savunması! 'Candan Kardeşleri' örnek gösterdi: 35 kiloya düştü saldılar

10.07.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili devam eden davada, Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' olan Esra Saraçoğlu'nun 'Candan Kardeşler'i örnek göstererek yaptığı savunma gündem oldu. Saraçoğlu "Bakın Candan Kardeşler girdi 35 kiloya düştü saldılar kızı, neden? Tevekkülsüz, imansız çünkü" diye konuştu.

Adnan Oktar'ın kediciğinden 'Tevekkül' savunması! 'Candan Kardeşleri' örnek gösterdi: 35 kiloya düştü saldılar

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili devam eden davada, Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' olan Esra Saraçoğlu'nun vermiş olduğu ifade dikkat çekti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 5.5 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sosyal medya fenomenleri Bahar-Candan kardeşleri örnek gösteren Saraçoğlu, cezaevinde tek moral ve motivasyon kaynağının Allah ve tevekkül (Allah'a güvenmek) olduğunu söyledi.

Saraçoğlu verdiği ifadede "Cezaevinde moral motivasyon verecek tek Allah'tır, tevekküldür. Ben nasıl yapayım. Bakın Candan Kardeşler girdi 35 kiloya düştü saldılar kızı, neden? Tevekkülsüz, imansız çünkü" diye konuştu.

hjgjgj

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında önce tutuklandı. Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönünde rapor verilen Nihal Candan, tahliye edildi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den 'erken seçim' resti! Hamza Dağ "Arkasındaki sebep bu" dedi, Özgür Özel'e sert yüklendiAK Parti'den 'erken seçim' resti! Hamza Dağ "Arkasındaki sebep bu" dedi, Özgür Özel'e sert yüklendi
Bir ilçede şap hastalığı alarmı! Giriş ve çıkışlar yasaklandıBir ilçede şap hastalığı alarmı! Giriş ve çıkışlar yasaklandı
Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni detaylarNeslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni detaylar
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
En Çok Okunan Haberler
Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Yer: Uzungöl! “Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor"

Yer: Uzungöl! “Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor"

Hırsızın da böylesi! Baktı beğendi, fantezi kıyafetini çaldı

Hırsızın da böylesi! Baktı beğendi, fantezi kıyafetini çaldı

Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.