Adnan Oktar'ın kediciğinden 'Tevekkül' savunması! 'Candan Kardeşleri' örnek gösterdi: 35 kiloya düştü saldılar

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili devam eden davada, Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' olan Esra Saraçoğlu'nun vermiş olduğu ifade dikkat çekti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 5.5 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sosyal medya fenomenleri Bahar-Candan kardeşleri örnek gösteren Saraçoğlu, cezaevinde tek moral ve motivasyon kaynağının Allah ve tevekkül (Allah'a güvenmek) olduğunu söyledi.

Saraçoğlu verdiği ifadede "Cezaevinde moral motivasyon verecek tek Allah'tır, tevekküldür. Ben nasıl yapayım. Bakın Candan Kardeşler girdi 35 kiloya düştü saldılar kızı, neden? Tevekkülsüz, imansız çünkü" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında önce tutuklandı. Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönünde rapor verilen Nihal Candan, tahliye edildi.







