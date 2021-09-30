MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Şimdi yeni hayatının tadını çıkarıyor

Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Şimdi yeni hayatının tadını çıkarıyor

30.09.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin bir dönem Adnan Oktar'ın kediciği olarak tanıdığı ve verdiği ifadeyle Adnan Oktar'ın tutuklanmasını sağlayan Ceylan Özgül, şimdilerde yeni hayatının tadını çıkarıyor. Eşi Ümit Kuruca ile mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özgül'e, beğeni ve yorum yağıyor.

Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Şimdi yeni hayatının tadını çıkarıyor

Adnan Oktar'ın sözde cemaatinin müritlerinden olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın tutuklanmasını sağlayarak sözde cemaatin çökertilmesine yardım ederek tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Katıldığı bir YouTube programında 11 yıllık esaretini anlatan Özgül, kötü günleri geride bıraktı. Özgül, eşi Ümit Kuruca ile aşk dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Aradığı aşkı buldu

Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Aradığı aşkı buldu

Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Aradığı aşkı buldu

ÜNİVERSİTEDE YAŞADIĞI İLİŞKİ HAYATINI KARARTTI

Ceylan Özgül, üniversite yıllarında yaşadığı bir flört sonucu yolunun Adnan Oktar ile kesiştiğini, bu kişi tarafından Adnan Oktar ile tanıştırıldığını ancak tehlikenin farkına vardığında her şey için çok geç olduğunu anlatarak tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı.

Adnan Oktar'ın kediciğiydi, ona bir de şimdi bakın!

KAÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Özgül, o dönem ailesiyle bile görüştürülmediğini, hastaneye götürüldüğü bir gün kaçma girişiminde bulunduğunu ancak başaramadığını söylemişti. Özgül'ün bu kaçma girişiminin ardından, genç kız, üst düzey korunan ve pencerelerinde demir parmaklıklar bulunan bir eve kapatılmıştı.

Adnan Oktar'ın kediciğiydi, ona bir de şimdi bakın!

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?

Ceylan Özgül, 27 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi'nde okudu. Aslen Balıkesirli olan Özgül, Adnan Oktar'ın sözde cemaatine karışmış ve 11 yıl boyunca alıkonulmuştur. Adnan Oktar ve çetesinin çökertilmesinde kilit isim olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın evinde yaşadıklarını anlatarak Türkiye'nin gündemine oturmuştur.

Adnan Oktar'ın kediciğiydi, ona bir de şimdi bakın!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Hakan'ın Hande Sarıoğlu pişmanlığı! Ahmet Hakan'ın Hande Sarıoğlu pişmanlığı!
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı son haliyle şaşırttı!En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaw he he...

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Volkan değil Pablo Escobar! Elinde silahla...

Volkan değil Pablo Escobar! Elinde silahla...

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.