Adnan Oktar'ın kediciğiydi! Şimdi yeni hayatının tadını çıkarıyor

Adnan Oktar'ın sözde cemaatinin müritlerinden olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın tutuklanmasını sağlayarak sözde cemaatin çökertilmesine yardım ederek tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Katıldığı bir YouTube programında 11 yıllık esaretini anlatan Özgül, kötü günleri geride bıraktı. Özgül, eşi Ümit Kuruca ile aşk dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

ÜNİVERSİTEDE YAŞADIĞI İLİŞKİ HAYATINI KARARTTI

Ceylan Özgül, üniversite yıllarında yaşadığı bir flört sonucu yolunun Adnan Oktar ile kesiştiğini, bu kişi tarafından Adnan Oktar ile tanıştırıldığını ancak tehlikenin farkına vardığında her şey için çok geç olduğunu anlatarak tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

Özgül, o dönem ailesiyle bile görüştürülmediğini, hastaneye götürüldüğü bir gün kaçma girişiminde bulunduğunu ancak başaramadığını söylemişti. Özgül'ün bu kaçma girişiminin ardından, genç kız, üst düzey korunan ve pencerelerinde demir parmaklıklar bulunan bir eve kapatılmıştı.

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?

Ceylan Özgül, 27 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi'nde okudu. Aslen Balıkesirli olan Özgül, Adnan Oktar'ın sözde cemaatine karışmış ve 11 yıl boyunca alıkonulmuştur. Adnan Oktar ve çetesinin çökertilmesinde kilit isim olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın evinde yaşadıklarını anlatarak Türkiye'nin gündemine oturmuştur.



