HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar'ın kedicikleri ve aslanı İngiliz basınına konuştu! Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Adnan Oktar'ın kedicikleri ve aslanı İngiliz basınına konuştu! Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

15.02.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ı, İngiliz basını ele aldı. "Adnan Oktar'ın acımasız seks tarikatı" başlığıyla yayınlanan haberde kedicikler ve aslanlar olarak tanımlanan kişiler başlarından geçen olayları tek tek anlattı. Oktar'ın yanında yıllardır bulunduğunu kaydeden Seda Işıldar, anestezi yapılmadan kendisine burun ameliyatı yapıldığını, Uğur Şahin ise Oktar'a kadın getirdiğini kaydetti.

İngiliz gazete The Times'a konu olan ve diğer dünya basınının da dikkatini çeken olayda Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan kişiler anlattıklarıyla ses getirdiler. Kadınların kedicik, erkeklerin ise aslancıklar olarak bilindiği 'tarikatta' İngiliz gazete söz konusu durumu, ''Şu anda hapiste olan Adnan Oktar'ın Türkiye'deki seks tarikatının dehşetini yaşayan kadınlar ve erkekler yaşadıkları istismar ve manipülasyonları paylaştılar'' şeklinde duyurdu.

Gazete önce Adnan Oktar'ın 160'ı adam kaçırma olmak üzere cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini verdi. Daha sonra ise Adnan Oktar'ın bikinili genç kadınlarla çevrili sık sık kıyamet komplo teorilerinin işlendiği bir televizyon kanalı olduğundan bahsedildi.

Screenshot_18

''ANESTEZİ YAPILMADAN BURUN AMELİYATI YAPTILAR''

Oktar'ın yanında yıllardır bulunduğunu kaydeden ve şu an Kanada'ya kaçtığını söyleyen Seda Işıldar, anlattıklarıyla büyük ses getirdi. Işıldar, ''Örgüte 16 yaşındayken katıldım. Sen bundan sonra o grubun bir parçasısın. Bizi izole ettiler zehirli bir ilişki gibi. 20 yaşındayken, hiçbir tıbbi müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandım. Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum. Korkunçtu. Oktar'ın kontrolü altında sekiz yıl geçirdim'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri, örgüt içindeki işkence ağını da gözler önüne serdi.

''DEVASA BİR HAPİSHANE İÇİNDEYDİK''

Gazete, ''Oktar'ın bir diğer kölesi de tarikat liderinin halka kapalı kapılar ardındaki gerçeklikten çok farklı bir imaj yarattığını söyleyen Ceylan Özgül'dü'' ifadelerini kullanarak Özgül ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Screenshot_9

Özgül, ''Adnan Oktar'la ilgili insanların kafasındaki tek görüntü bikinili ya da açık giyinen ve dans eden kızlar oldu. Maalesef bu konuyu çok hafife alıyor. Hafife alınacak bir konu değildi. Tarih, fizik, tıp hakkında konuşacak yaşlı bir adam gibiydi. İçinde bulunduğum süreç içinde bir anda anlattığı aptalca şeyler bile mantıklı gelmeye başladı, çünkü bunun bir süre sonra normal olduğunu düşünüyorsunuz. Buraya katıldığımda çok küçüktüm. Yaşadığımız yer devasa bir hapishane gibiydi'' sözlerini kullandı.

Suç örgütünün "aslanlar" olarak bilinen erkek üyeleri de, örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Uğur Şahin, Oktar'ı ilk duyduğunda genç olduğunu ve kısa sürede kendisini tarikata kadın toplayan 'aslanlarından' biri olarak bulduğunu söyledi.

Screenshot_21

''DİNİ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRDÜM, ONUN İÇİN 200 KADIN GETİRDİM''

Şahin, ''Güzel olduğunu düşündüğüm kızlarla diyalog kurmak görevimdi. onlara bir mankenlik ajansı için çalıştığını söylüyor ve süslü cümleler kuruyor, Oktar için seks köleleri haline getirilinceye kadar yavaş yavaş bağımsızlıklarını elinden alıyordum. Bize kendimizi düzgün, zengin bir insan olarak göstermemizi tavsiye ettiler. Herkesin hayalini kurduğu bir prens gibi. Yarış gibi bir şey, sanki hep yeni bir hedef belirliyorsun ve o hedefleri yakalamaya çalışıyor ve yarışın sonunda onu Adnan Oktar'la tanıştırıyorsun. O noktada Oktar ne yapacağını biliyor. O zaman bunu dini bir uygulama olarak gördüm. Onun için 200 kadın getirdim'' dedi.

Screenshot_26


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler isyan ettirmişti! Cezası belli olduGörüntüler isyan ettirmişti! Cezası belli oldu
'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...' 'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'
Mahkeme o notu affetmedi! Dekonta ‘haram olsun’ yazınca...Mahkeme o notu affetmedi! Dekonta ‘haram olsun’ yazınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.