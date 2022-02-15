Adnan Oktar'ın kedicikleri ve aslanı İngiliz basınına konuştu! Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

İngiliz gazete The Times'a konu olan ve diğer dünya basınının da dikkatini çeken olayda Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan kişiler anlattıklarıyla ses getirdiler. Kadınların kedicik, erkeklerin ise aslancıklar olarak bilindiği 'tarikatta' İngiliz gazete söz konusu durumu, ''Şu anda hapiste olan Adnan Oktar'ın Türkiye'deki seks tarikatının dehşetini yaşayan kadınlar ve erkekler yaşadıkları istismar ve manipülasyonları paylaştılar'' şeklinde duyurdu.

Gazete önce Adnan Oktar'ın 160'ı adam kaçırma olmak üzere cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini verdi. Daha sonra ise Adnan Oktar'ın bikinili genç kadınlarla çevrili sık sık kıyamet komplo teorilerinin işlendiği bir televizyon kanalı olduğundan bahsedildi.

''ANESTEZİ YAPILMADAN BURUN AMELİYATI YAPTILAR''

Oktar'ın yanında yıllardır bulunduğunu kaydeden ve şu an Kanada'ya kaçtığını söyleyen Seda Işıldar, anlattıklarıyla büyük ses getirdi. Işıldar, ''Örgüte 16 yaşındayken katıldım. Sen bundan sonra o grubun bir parçasısın. Bizi izole ettiler zehirli bir ilişki gibi. 20 yaşındayken, hiçbir tıbbi müdahale ve anestezi olmaksızın burun ameliyatı olmaya zorlandım. Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum. Korkunçtu. Oktar'ın kontrolü altında sekiz yıl geçirdim'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri, örgüt içindeki işkence ağını da gözler önüne serdi.

''DEVASA BİR HAPİSHANE İÇİNDEYDİK''

Gazete, ''Oktar'ın bir diğer kölesi de tarikat liderinin halka kapalı kapılar ardındaki gerçeklikten çok farklı bir imaj yarattığını söyleyen Ceylan Özgül'dü'' ifadelerini kullanarak Özgül ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Özgül, ''Adnan Oktar'la ilgili insanların kafasındaki tek görüntü bikinili ya da açık giyinen ve dans eden kızlar oldu. Maalesef bu konuyu çok hafife alıyor. Hafife alınacak bir konu değildi. Tarih, fizik, tıp hakkında konuşacak yaşlı bir adam gibiydi. İçinde bulunduğum süreç içinde bir anda anlattığı aptalca şeyler bile mantıklı gelmeye başladı, çünkü bunun bir süre sonra normal olduğunu düşünüyorsunuz. Buraya katıldığımda çok küçüktüm. Yaşadığımız yer devasa bir hapishane gibiydi'' sözlerini kullandı.

Suç örgütünün "aslanlar" olarak bilinen erkek üyeleri de, örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Uğur Şahin, Oktar'ı ilk duyduğunda genç olduğunu ve kısa sürede kendisini tarikata kadın toplayan 'aslanlarından' biri olarak bulduğunu söyledi.

''DİNİ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRDÜM, ONUN İÇİN 200 KADIN GETİRDİM''

Şahin, ''Güzel olduğunu düşündüğüm kızlarla diyalog kurmak görevimdi. onlara bir mankenlik ajansı için çalıştığını söylüyor ve süslü cümleler kuruyor, Oktar için seks köleleri haline getirilinceye kadar yavaş yavaş bağımsızlıklarını elinden alıyordum. Bize kendimizi düzgün, zengin bir insan olarak göstermemizi tavsiye ettiler. Herkesin hayalini kurduğu bir prens gibi. Yarış gibi bir şey, sanki hep yeni bir hedef belirliyorsun ve o hedefleri yakalamaya çalışıyor ve yarışın sonunda onu Adnan Oktar'la tanıştırıyorsun. O noktada Oktar ne yapacağını biliyor. O zaman bunu dini bir uygulama olarak gördüm. Onun için 200 kadın getirdim'' dedi.



