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Adnan Oktar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

23.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda koronavirüsü atlattığı ve karantinada olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak günü müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun önce pozitif çıktığı ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

'MÜVEKKİLİN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ'

Adnan Oktar'ın 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan test ve muayene sonucunda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, Oktar’ın karantinaya alındığı ve daha önce Adalet Bakanlığı’na bildirildiği kaydedilen dilekçede "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Dilekçede Adnan Oktar’ın koronavirüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre Adnan Oktar’ın koronavirüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar'ın birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) karantina

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