MAGAZİN

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 15:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kızlarını programda görüp şikayetçi olan baba Adnan Oktar'ın başını epeyce ağrıtmıştı. Oktar, yaşananlara aldırmadan kediciklerini dans ettirmeye devam etti. Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Oktar'ın önünde dans eden “kediciğin” videosu da olay yarattı.

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar´ın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.

KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY YARATTI
Oktar'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi. Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Oktar'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay yarattı.

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adnan oktar kedicik

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