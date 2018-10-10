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Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:45 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunları sakladıkları ileri sürülen 7 kişi daha yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı.

Grubun firari üyelerinden Oktar’ın sağ koluTarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yaptı. Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine bir çok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.

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Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da aktif bir isim. Haftalık olarak “Gündem Analiz” isimli programı yapan Tarkan Yavaş, örgütünün en önemli isimlerinden.

KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

Operasyon sırasında kaçan ve ardından yakalanan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasaray Lisesi mi? Bu ülkeyi işgal ettiklerinde de fransızlara yer sağlayan lise değil mi o?
Bu adam konusunda hersey saptırılıyor emin olun Madem örgüt kurmus dogrumu neden ozaman İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işin içinde Ortada örgüt yok bir Sirket var ve onun mal varlıgına el koymak istiyen bir Devlet suclu veya suçsuz Bu ülkede Feto olayında yüzlerce sirkete el konuldu o el konulan sirketler sahipleri kimsenin aklında bile deyildir bir tanesi Ama bu sirketleri aynı bunun gibi yapsaydı devlet kimse unutmazdı Burda olay bu adamı tamamen Türkiyede saf dısı bırıkmak Adnan Oktar Çok zeki biri sevin veya sevmeyin Çok akıllı insanlar yasamı hep farklıdır
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