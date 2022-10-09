Adnan Oktar'ın sözde 'İsrail sorumlusu' tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan örgütün sözde İsrail sorumlusu A.S.E., Çanakkale’de yakalandı. İstanbul’a getirilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde İsrail sorumlusu A.S.E., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale’de işlemleri tamamlanan A.S.E., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Örgütün sözde İsrail sorumlusu A.S.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA



