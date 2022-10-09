HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar'ın sözde 'İsrail sorumlusu' tutuklandı

Adnan Oktar'ın sözde 'İsrail sorumlusu' tutuklandı

09.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde İsrail sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Adnan Oktar'ın sözde 'İsrail sorumlusu' tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan örgütün sözde İsrail sorumlusu A.S.E., Çanakkale’de yakalandı. İstanbul’a getirilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde İsrail sorumlusu A.S.E., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale’de işlemleri tamamlanan A.S.E., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Örgütün sözde İsrail sorumlusu A.S.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolmuş şoföründen 'pes' dedirten hareket! 'Bir kişi için gitmem'Dolmuş şoföründen 'pes' dedirten hareket! 'Bir kişi için gitmem'
İstanbul'daki AVM'de silahlı çatışma!İstanbul'daki AVM'de silahlı çatışma!
Ejderha alev püskürtecek! Türkiye ideal noktadaEjderha alev püskürtecek! Türkiye ideal noktada
Anahtar Kelimeler:
İsrail Adnan Oktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.