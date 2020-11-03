Adnan Oktar'ın villasından çıkan kaçak fosiller 417 milyon yıl öncesine ait çıktı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 gün önce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne ait iki ev tespit etti. İlk evde yapılan aramada 802 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları ele geçirildi. İkinci evde de yine 77 adet bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Kaçak yollarla yurt dışından ülkeye getirilen fosillerin, finans kaynakları tükenen örgüte gelir sağlamak amacıyla piyasaya sunulmak istendiği saptandı. Operasyon kapsamında Adnan Oktar suç örgütü davasında tutuklu bulunan H.F.M. ve O.B.Y. ile ikamet sahipleri Y.O. ve H.K. hakkında '5607 ve 2863 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait olduğu tahmin edilen 879 adet fosilden hayvanlara ait olan 802'si, emniyetteki incelemelerin ardından Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne teslim edildi.