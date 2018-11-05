Adnan Oktar'la ilgili aylar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye’den Dubai ve Hong Kong’a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade:

Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

"NAKİT OLARAK AKTARDIM"



2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL’lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar’ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin’deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.