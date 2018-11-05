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Adnan Oktar'la ilgili aylar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Adnan Oktar yapılanmasında itirafçı olan ve örgütün finans sorumlusu olduğu belirtilen kişinin ifadesi, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu gözler önüne serdi.

Adnan Oktar'la ilgili aylar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye’den Dubai ve Hong Kong’a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade:

Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

"NAKİT OLARAK AKTARDIM"

2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL’lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar’ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin’deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.

Kuzey Irak Erbil’de Marin Lolijstik adı altında Yasemin Mert üzerine kurduğum şirketle lojistik, dış ticaret faaliyetleri yaptım. Şirketi güvenilir hale getirip ticaret yaptığım şirketleri Adnan Oktar’ın emriyle belirli bir zaman içinde toplamda 5 milyon TL dolandırdık.

Oktar’ın emriyle Dubai’de faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai şirketi kuruldu. Orada serbest bölgede kapı üretim firması olarak faaliyet gösteriyordu. Oktar, Dubai’deki firmanın batırılması ve serbest bölgedeki makinaları kaçırılıp Türkiye’ye getirilmesi ve burada satılıp parasının örgüte aktarılması talimatını verdi. Sonra Dubai’de bulunan şirketin içini boşaltarak elde edilen geliri Hong Kong’daki şirkete aktardık. Hong Kong’dan 500 bin dolarlık geliri taşıdık.

Kaynak: Akşam

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adnan oktar dubai Hong Kong İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BEN ALLAHA SÖZ VERDİM; TÜRKİYEDE 25001 KİŞİ MUTLAKA İDAM EDİLECEK DİYE BUNLAR KİM DİYEN OLURSA CEVAP ÇOK KISA VE ÖZ... YÜCE MİLLETE İLAH OLARAK KONULAN ZEVATLARDIR. BUNLAR BİR ÇOK TARİKAT ŞEYHLERİ OLDUĞU GİBİ, SÖZDE SANATÇI DEDİKLERİ ZÜBBELERDE DAHİL, DÜŞÜNELİM ŞİMDİ YAHU TARKANI İLAH EDİNEN BİNLERCE KIZÇOCUĞUMZ VARDI TÜRKİYEDE DİKKAT, GERİSİNİ YAZMIYALIM BÜYÜK GÜN GELİNCE GÖRECEK TÜM MİLLET TEK NOKTADAN HEMDE. BU ADNAN OKTAR DEVENİN BİR AYAĞI SADECE UNUTMAYALIM.....AKİL ADAM PROJEMİ PERİŞAN ETTİ LER 2011 DE MEVCUT YÖNETİM....SUÇLU OLAN ASILACAK NOKTA.
kocaman adam, başına silahmi dayanmış bunları yaparken...Sen yap yap, nasılsa adnan denilen adam hapiste, her suçu ona yükle... Evrakta imazsimi var Adnanın.. bunu yapan her kimse, muhakak ceza çekmeli... Başkasının üzerine suç atıp, o dedi ben yaptim... Tabi yaaaaaa tabi...
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