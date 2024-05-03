Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: 300 hesap kapatıldı

MYNET ÖZEL | Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

ÇARPICI İDDİA: 'ÖRGÜT SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR'

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

300'E YAKIN HESAP KAPATILDI

Mağdurların başvurusu sonucunda örgüte yakın 300 sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı.







