HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: 300 hesap kapatıldı

Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: 300 hesap kapatıldı

03.05.2024 18:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mağdurlar, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün sosyal medyayı kullanarak başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmiş ve bununla ilgili olarak hukuki sürecin başlatıldığı açıklanmıştı. Mahkeme mağdurların başvurusu üzerine 300'e yakın hesabı kapattı.

Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: 300 hesap kapatıldı

MYNET ÖZEL | Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

ÇARPICI İDDİA: 'ÖRGÜT SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR'

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

300'E YAKIN HESAP KAPATILDI

Mağdurların başvurusu sonucunda örgüte yakın 300 sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara depremdeki örnek davranışıyla kazınmıştı! Ölümü bir ilçeyi yasa boğduAkıllara depremdeki örnek davranışıyla kazınmıştı! Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu
Dikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecekDikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecek
Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldüPsikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.