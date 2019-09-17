Adnan Oktar Suç örgütü lideri Adnan Oktar, “Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar” dedi.

Adnan Oktar Suç örgütüne ilişkin davada sanık Adnan Oktar’ın savunmasını tamamlamasının ardından, müşteki avukatlarının sorularına geçildi. Bir müşteki avukatı söz alarak Oktar’a, “Mehdi misiniz ya da bu yönde bir iddianız var mı?” diye sordu. Sanık Oktar da, “Yaklaşık 150-200 kere böyle Mehdi olduğum yönünde bir iddiam olmadığını söyledim. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar. Ömür boyu da böyle bir şey olmadığımı Allah’a yemin ettim” diye cevap verdi.

Müşteki avukatının, “Evli arkadaşlarınıza çocuk yapmayın talimatınız var mı?” sorusu üzerine Oktar, “Kimseye talimatla uğraşacak durumum yok. Onların kendi kanaati. Çocuklar tecavüze uğruyor. Kaçırıyorlar, ırzına geçiyorlar. Onlar da bundan çekindikleri için çocuk yapmıyorlar“ diye cevap verdi.

"Yaşadığınız lüks hayatı nasıl karşılıyordunuz?"

Oktar, bir müşteki avukatının, “Mal beyanınızda aylık gelirinizin 3 bin lira olduğunu söylediniz. Yaşadığınız lüks hayatı, A9 televizyonunun uydu kiralarını nasıl karşılıyordunuz?” sorusu üzerine bir mal varlığı olmadığını belirterek, “Müslümanlıkta velayet sistemi vardır. Zengin fakir biz eşitiz” diye cevap verdi.