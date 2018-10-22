HABER

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 08:42 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı. 33 kişilik gözaltı listesinde Oktar'ın abisi Kenan Oktar da bulunuyor. Kenan Oktar, kardeşinin tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni dalga bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kişi hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İHA'nın geçtiği habere göre, 11 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen isimler arasında Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da yer aldığı öğrenildi.

Maili polisin sabah saatlerinde adreslere baskın düzenlediği operasyonun devam ettiği öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda geçtiğimiz günlerde örgütün iki numarası Tarkan Yavaş da yakalanmıştı. Örgüte 11 Temmuz'da büyük bir darbe indirilmiş 187 kişi tutuklanmıştı.

AÇIKLAMALARIYLA OLAY YARATMIŞTI

kenan oktar

İstanbul polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar, kardeşine yapılan operasyonun İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon olduğunu ileri sürmüştü.

"ADNAN HOCAM PKK LİDERİ VE UZANTISIYLA AYNI BÖLÜMDE KALIYOR"

Kardeşinin tutuklanmasından sonra açıklama yapan Kenan Oktar şunları söylemişti:

"Adnan hocam cezaevinde PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor. Kızımla beraber bizzat gittim ziyaret ettim tek kişilik koğuşta kalıyor. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Adnan Hoca FETÖ 'yü desteklemedi. Ben 'FETÖ'yü severim o da beni sever' derken, o da benden tedirgin olur demek istedi"

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN PLANLADIĞI BİR OPERASYON"

Kardeşi Adnan Oktar'ın tutuklanması ve yaşanan süreçle ilgili Kenan Oktar, "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Biz bunlara karşı duracağız bu apaçık bir iftiradır. Adnan Hoca'nın şimdiye kadar yanlış yaptığı bir şey yok. Eserlerinin hepsi ortadadır. Bediüzzaman bugünkü tabirle diyor ki; 'Maddecilik ve Darwinizm vebası vardır. Bunun kaldırılması lazım' diyor. Yapılan çalışmalarda Komünizmin, PKK'nın, dinsizliğin ayağı olan maddecilik, Darwinizm Adnan Hocamızın çalışmalarıyla yok edildi. Ortaya ağır bir darbede vuruldu. Bu dönemin önemli putları da yıkılmış oldu. Adnan Hoca sürecinde takip ederseniz 40 yıldır ilmi çalışma yapıyor. Herkes görüyor. Herkesin gözü önünde, televizyonlardadır. Fakat İngiliz Derin devleti FETÖ bağlantısıyla beraber bir yerden düğmeye basıp operasyon düzenletiyor. Operasyonda Tayyip hocamın tam Avrupa'ya gittiği zamana denk getiriliyor" demişti.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Sağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesiSağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Kenan Oktar operasyo operasyon

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

Bodrum'da mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İnternet kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılar sahte hesaplarla bilgi topluyor

İnternet kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılar sahte hesaplarla bilgi topluyor

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisten kaçtı, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

Polisten kaçtı, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

Her kediciğe kaçak 1+0! 'Binalar örümcek ağı gibi birbirine bağlı'

Her kediciğe kaçak 1+0! 'Binalar örümcek ağı gibi birbirine bağlı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.