Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Kardeşinin tutuklanmasından sonra açıklama yapan Kenan Oktar şunları söylemişti:

"Adnan hocam cezaevinde PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor. Kızımla beraber bizzat gittim ziyaret ettim tek kişilik koğuşta kalıyor. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Adnan Hoca FETÖ 'yü desteklemedi. Ben 'FETÖ'yü severim o da beni sever' derken, o da benden tedirgin olur demek istedi"

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN PLANLADIĞI BİR OPERASYON"

Kardeşi Adnan Oktar'ın tutuklanması ve yaşanan süreçle ilgili Kenan Oktar, "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Biz bunlara karşı duracağız bu apaçık bir iftiradır. Adnan Hoca'nın şimdiye kadar yanlış yaptığı bir şey yok. Eserlerinin hepsi ortadadır. Bediüzzaman bugünkü tabirle diyor ki; 'Maddecilik ve Darwinizm vebası vardır. Bunun kaldırılması lazım' diyor. Yapılan çalışmalarda Komünizmin, PKK'nın, dinsizliğin ayağı olan maddecilik, Darwinizm Adnan Hocamızın çalışmalarıyla yok edildi. Ortaya ağır bir darbede vuruldu. Bu dönemin önemli putları da yıkılmış oldu. Adnan Hoca sürecinde takip ederseniz 40 yıldır ilmi çalışma yapıyor. Herkes görüyor. Herkesin gözü önünde, televizyonlardadır. Fakat İngiliz Derin devleti FETÖ bağlantısıyla beraber bir yerden düğmeye basıp operasyon düzenletiyor. Operasyonda Tayyip hocamın tam Avrupa'ya gittiği zamana denk getiriliyor" demişti.



