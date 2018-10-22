Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin yeni dalga bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kişi hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İHA'nın geçtiği habere göre, 11 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen isimler arasında Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da yer aldığı öğrenildi.
Maili polisin sabah saatlerinde adreslere baskın düzenlediği operasyonun devam ettiği öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda geçtiğimiz günlerde örgütün iki numarası Tarkan Yavaş da yakalanmıştı. Örgüte 11 Temmuz'da büyük bir darbe indirilmiş 187 kişi tutuklanmıştı.
AÇIKLAMALARIYLA OLAY YARATMIŞTI
İstanbul polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar, kardeşine yapılan operasyonun İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon olduğunu ileri sürmüştü.
"ADNAN HOCAM PKK LİDERİ VE UZANTISIYLA AYNI BÖLÜMDE KALIYOR"
Kardeşinin tutuklanmasından sonra açıklama yapan Kenan Oktar şunları söylemişti:
"Adnan hocam cezaevinde PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor. Kızımla beraber bizzat gittim ziyaret ettim tek kişilik koğuşta kalıyor. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Adnan Hoca FETÖ 'yü desteklemedi. Ben 'FETÖ'yü severim o da beni sever' derken, o da benden tedirgin olur demek istedi"
"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN PLANLADIĞI BİR OPERASYON"
Kardeşi Adnan Oktar'ın tutuklanması ve yaşanan süreçle ilgili Kenan Oktar, "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Biz bunlara karşı duracağız bu apaçık bir iftiradır. Adnan Hoca'nın şimdiye kadar yanlış yaptığı bir şey yok. Eserlerinin hepsi ortadadır. Bediüzzaman bugünkü tabirle diyor ki; 'Maddecilik ve Darwinizm vebası vardır. Bunun kaldırılması lazım' diyor. Yapılan çalışmalarda Komünizmin, PKK'nın, dinsizliğin ayağı olan maddecilik, Darwinizm Adnan Hocamızın çalışmalarıyla yok edildi. Ortaya ağır bir darbede vuruldu. Bu dönemin önemli putları da yıkılmış oldu. Adnan Hoca sürecinde takip ederseniz 40 yıldır ilmi çalışma yapıyor. Herkes görüyor. Herkesin gözü önünde, televizyonlardadır. Fakat İngiliz Derin devleti FETÖ bağlantısıyla beraber bir yerden düğmeye basıp operasyon düzenletiyor. Operasyonda Tayyip hocamın tam Avrupa'ya gittiği zamana denk getiriliyor" demişti.
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