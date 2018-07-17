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Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar operasyonu kapsamında usta sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu da gözaltına alındı.

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor. Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul Mali polisince Adnan Oktar ve yapısına yönelik olarak düzenlenen operasyonun ikinci gününde sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen' in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.

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.Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nun da diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenildi

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48 KİŞİ ARANIYOR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

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Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.


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