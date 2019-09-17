Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan Fırat Develioğlu, "Örgüt lideriyle çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım." dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam ediliyor.

Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan ve mühendis olduğunu belirten Develioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce örgütten ayrıldığını ancak örgütün hala peşini bırakmadığını söyledi.

Örgüt üyelerinin hala birtakım iftira ve şantajlarla istikballerini karartmaya çalıştığını öne süren Develioğlu, "Daha bugün bile hakkımızda türlü zırvayla, bunların kaçak göçek internet siteleriyle iftiralar, karalama, şantaj, tehdit yapıyorlar. İstikbalimizi karartacaklarını düşünüyorlar. Buradayız, ayaktayız. Birtakım insanlara zarar vermediler mi? Verebiliyorlar. Biz de birinci refleksimiz olarak Türk adaletine gittik. Adalet de gereğini yaptı, operasyon yaptı. Daha örgütün kaçak ve yurt dışındaki uzantıları var. İçerideki dosyanın durumuna göre anlıyoruz ki çok ağır cezalar çıkacak. Çünkü deliller duruyor. Bir şekilde bu örgüt bitecektir. Bitince de Türkiye rahat edecektir." diye konuştu.