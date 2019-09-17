HABER

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Müşteki Fırat Develioğlu: - "Örgüt lideriyle çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım"

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan Fırat Develioğlu, "Örgüt lideriyle çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım." dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam ediliyor.

Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan ve mühendis olduğunu belirten Develioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce örgütten ayrıldığını ancak örgütün hala peşini bırakmadığını söyledi.

Örgüt üyelerinin hala birtakım iftira ve şantajlarla istikballerini karartmaya çalıştığını öne süren Develioğlu, "Daha bugün bile hakkımızda türlü zırvayla, bunların kaçak göçek internet siteleriyle iftiralar, karalama, şantaj, tehdit yapıyorlar. İstikbalimizi karartacaklarını düşünüyorlar. Buradayız, ayaktayız. Birtakım insanlara zarar vermediler mi? Verebiliyorlar. Biz de birinci refleksimiz olarak Türk adaletine gittik. Adalet de gereğini yaptı, operasyon yaptı. Daha örgütün kaçak ve yurt dışındaki uzantıları var. İçerideki dosyanın durumuna göre anlıyoruz ki çok ağır cezalar çıkacak. Çünkü deliller duruyor. Bir şekilde bu örgüt bitecektir. Bitince de Türkiye rahat edecektir." diye konuştu.

FETÖ ile Adnan Oktar organize suç örgütünün insanların canını yaktığını kaydeden Develioğlu, ailesinin de mağdur olduğunu söyledi.

Örgüt lideriyle çok vakit geçirdiğini belirten Develioğlu, "Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım. Suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle birtakım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- "FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu"

Develioğlu, 1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da bu hale getirmişken, bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fettullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var."

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Prof. Dr. Andı: Teknolojik gelişime katkıda bulunmuş bir medeniyetin çocuklarıyızProf. Dr. Andı: Teknolojik gelişime katkıda bulunmuş bir medeniyetin çocuklarıyız
Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyorGözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası dava duruşma fırat develioğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

Adnan Oktar hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri

Adnan Oktar gücünün nereden geldiğini açıkladı

Kampüsteki kazada ölen Sezen için üniversitede hazin tören

Gözyaşlarıyla uğurlandı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.