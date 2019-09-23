Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç davası, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda devam eden duruşmada, tutuklu sanık Aylin Atmaca, savunma yaptı.

FETÖ konusunu çok önemsediğini, CIA kontrollünde kan döken bir örgütle bağlantılı görünmenin kendisine çok ağır geldiğini aktaran Atmaca, arkadaşlarının hiçbirinin devletle, siyasetle bağlantılı olmadığını, sivil toplum kuruluşu olarak hareket ettiklerini ve ortak milli değerler kapsamında bir araya gelen insanlardan oluştuklarını savundu.

Yayılmak, sayılarını arttırmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını savunan Atmaca, FETÖ’nün kendilerine kumpas kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Bir beyanda Mehmet Baransu ve Emre Uslu’nun Adnan Oktar ile görüştüğü iddiaları var." demesi üzerine sanık Atmaca, "Mehmet Baransu ile görüştüm, programıma konuk oldu. 3-5 dakika Adnan Oktar ile görüştü. Adnan Bey, Mehmet Baransu’ya hükümetle ilgili nasihatını verdi. Bu kadardır." ifadelerini kullandı.